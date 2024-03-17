https://ria.ru/20240317/yavka-1933790988.html

Общая явка на выборах президента России превысила 74 процента

Общая явка на выборах президента России превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка на выборах президента России превысила 74 процента

Общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:58

2024-03-17T20:58

2024-03-17T21:09

выборы президента россии — 2024

россия

политика

цик рф

николай булаев

москва

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933787631_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_d9b12a448ef922f8583cdf240dd2b31a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев."По моим сведениям, на 20.37 она (явка - ред.) была 74,22%", - сказал Булаев журналистам.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, политика, цик рф, николай булаев, москва, леонид слуцкий (политик), николай харитонов