https://ria.ru/20240317/yavka-1933778914.html

Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области

Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2024

Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области

Жители Херсонской области массово проголосовали на выборах президента России из-за веры в будущее; угрозами и обстрелами запугать людей и сорвать процесс не... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:00

2024-03-17T20:00

2024-03-17T20:00

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895370956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b59a398c38b21db9007503d55b1776f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Жители Херсонской области массово проголосовали на выборах президента России из-за веры в будущее; угрозами и обстрелами запугать людей и сорвать процесс не удалось, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. Итоговая явка на выборах президента РФ в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%, сообщил ранее избирком региона. "Первые выборы президента России в Херсонской области состоялись, это самое главное... Все три дня были попытки сорвать выборы со стороны киевского режима, к сожалению, есть пострадавшие, погибла женщина в Каховке. Но благодаря слаженным действиям избиркомов сорвать выборный процесс не удалось. На участках ажиотаж, люди голосуют на дому. Людей не испугать, потому что они верят в будущее. Этим объясняется высокая явка", – сказал Георгиев.

https://ria.ru/20240316/veteran-1933549739.html

херсонская область

россия

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, каховка