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Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:00 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933778914.html
Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области
Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2024
Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области
Жители Херсонской области массово проголосовали на выборах президента России из-за веры в будущее; угрозами и обстрелами запугать людей и сорвать процесс не... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:00
2024-03-17T20:00
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Жители Херсонской области массово проголосовали на выборах президента России из-за веры в будущее; угрозами и обстрелами запугать людей и сорвать процесс не удалось, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев. Итоговая явка на выборах президента РФ в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%, сообщил ранее избирком региона. "Первые выборы президента России в Херсонской области состоялись, это самое главное... Все три дня были попытки сорвать выборы со стороны киевского режима, к сожалению, есть пострадавшие, погибла женщина в Каховке. Но благодаря слаженным действиям избиркомов сорвать выборный процесс не удалось. На участках ажиотаж, люди голосуют на дому. Людей не испугать, потому что они верят в будущее. Этим объясняется высокая явка", – сказал Георгиев.
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херсонская область , россия, каховка
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Каховка
Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области

Омбудсмен: высокая явка в Херсонской области связана с верой людей в будущее

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Жители Херсонской области массово проголосовали на выборах президента России из-за веры в будущее; угрозами и обстрелами запугать людей и сорвать процесс не удалось, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
Итоговая явка на выборах президента РФ в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%, сообщил ранее избирком региона.
«
"Первые выборы президента России в Херсонской области состоялись, это самое главное... Все три дня были попытки сорвать выборы со стороны киевского режима, к сожалению, есть пострадавшие, погибла женщина в Каховке. Но благодаря слаженным действиям избиркомов сорвать выборный процесс не удалось. На участках ажиотаж, люди голосуют на дому. Людей не испугать, потому что они верят в будущее. Этим объясняется высокая явка", – сказал Георгиев.

Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16:00 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Выборы президента России — 2024Херсонская областьРоссияКаховка
 
 
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