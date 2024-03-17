Омбудсмен объяснил высокую явку избирателей в Херсонской области
Омбудсмен: высокая явка в Херсонской области связана с верой людей в будущее
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Геническе Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Жители Херсонской области массово проголосовали на выборах президента России из-за веры в будущее; угрозами и обстрелами запугать людей и сорвать процесс не удалось, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
Итоговая явка на выборах президента РФ в Херсонской области с учетом явки на досрочном голосовании составила 83,87%, сообщил ранее избирком региона.
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"Первые выборы президента России в Херсонской области состоялись, это самое главное... Все три дня были попытки сорвать выборы со стороны киевского режима, к сожалению, есть пострадавшие, погибла женщина в Каховке. Но благодаря слаженным действиям избиркомов сорвать выборный процесс не удалось. На участках ажиотаж, люди голосуют на дому. Людей не испугать, потому что они верят в будущее. Этим объясняется высокая явка", – сказал Георгиев.
Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16:00 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.