https://ria.ru/20240317/yavka-1933772854.html

Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов

Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов

Явка избирателей в Новосибирской области на 18.00 местного времени (14.00 мск) итогового дня выборов президента России с учетом дистанционного голосования... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:21

2024-03-17T19:21

2024-03-17T19:30

выборы президента россии — 2024

политика

новосибирская область

россия

новосибирск

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Новосибирской области на 18.00 местного времени (14.00 мск) итогового дня выборов президента России с учетом дистанционного голосования составила 60,17%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо. "По состоянию на 18.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 60,17%, проголосовали 1 329 846 избирателей", - сказала она. По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 228 019 избирателя (93%). На избирательных участках проголосовали 1 101 827 избирателей. В Новосибирске явка на 18.00 составила 53,06%. "Я оцениваю это явку достаточно высоко. У нас на выборах президента в 2018 году такая явка была итоговая, на 20.00, а сейчас мы понимаем, что у нас еще выше будет явка. При этом хотела бы отметить, что и по количеству избирателей уже сейчас явка выше. В 2018 году проголосовало 1,305 миллиона избирателей, а уже сейчас мы фиксируем 1,330 миллиона избирателей без учета того, сколько еще проголосует до 20.00. Мы говорим о том, что фактически проголосовало две трети наших избирателей. Это очень хорошая явка для Новосибирской области", - сказала Благо. Она отметила, что очень хорошо зарекомендовало себя дистанционное голосование. По ее словам, явка на ДЭГ в 93% является показателем того, что избиратели приняли эту форму голосования и подтвердили, что у них нет никаких сомнений в использовании такой формы голосования, то есть они ей доверяют. Также, по ее словам, трехдневное голосование показало себя как удобную форму для голосования. В Новосибирской области для голосования работали 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, новосибирская область, россия, новосибирск, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф