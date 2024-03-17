https://ria.ru/20240317/yavka-1933772854.html
Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов
Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов
Явка избирателей в Новосибирской области на 18.00 местного времени (14.00 мск) итогового дня выборов президента России с учетом дистанционного голосования... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:21
2024-03-17T19:21
2024-03-17T19:30
выборы президента россии — 2024
политика
новосибирская область
россия
новосибирск
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Новосибирской области на 18.00 местного времени (14.00 мск) итогового дня выборов президента России с учетом дистанционного голосования составила 60,17%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо. "По состоянию на 18.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 60,17%, проголосовали 1 329 846 избирателей", - сказала она. По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 228 019 избирателя (93%). На избирательных участках проголосовали 1 101 827 избирателей. В Новосибирске явка на 18.00 составила 53,06%. "Я оцениваю это явку достаточно высоко. У нас на выборах президента в 2018 году такая явка была итоговая, на 20.00, а сейчас мы понимаем, что у нас еще выше будет явка. При этом хотела бы отметить, что и по количеству избирателей уже сейчас явка выше. В 2018 году проголосовало 1,305 миллиона избирателей, а уже сейчас мы фиксируем 1,330 миллиона избирателей без учета того, сколько еще проголосует до 20.00. Мы говорим о том, что фактически проголосовало две трети наших избирателей. Это очень хорошая явка для Новосибирской области", - сказала Благо. Она отметила, что очень хорошо зарекомендовало себя дистанционное голосование. По ее словам, явка на ДЭГ в 93% является показателем того, что избиратели приняли эту форму голосования и подтвердили, что у них нет никаких сомнений в использовании такой формы голосования, то есть они ей доверяют. Также, по ее словам, трехдневное голосование показало себя как удобную форму для голосования. В Новосибирской области для голосования работали 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новосибирская область, россия, новосибирск, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка избирателей в Новосибирской области превысила 60 процентов
Явка на выборах президента в Новосибирской области на 18.00 составила 60,17%
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Новосибирской области на 18.00 местного времени (14.00 мск) итогового дня выборов президента России с учетом дистанционного голосования составила 60,17%, сообщила журналистам в воскресенье глава облизбиркома Ольга Благо.
"По состоянию на 18.00 часов предварительная явка в Новосибирской области составила в целом с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 60,17%, проголосовали 1 329 846 избирателей", - сказала она.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
По данным облизбиркома, на настоящий момент дистанционно проголосовали 228 019 избирателя (93%). На избирательных участках проголосовали 1 101 827 избирателей. В Новосибирске
явка на 18.00 составила 53,06%.
"Я оцениваю это явку достаточно высоко. У нас на выборах президента в 2018 году такая явка была итоговая, на 20.00, а сейчас мы понимаем, что у нас еще выше будет явка. При этом хотела бы отметить, что и по количеству избирателей уже сейчас явка выше. В 2018 году проголосовало 1,305 миллиона избирателей, а уже сейчас мы фиксируем 1,330 миллиона избирателей без учета того, сколько еще проголосует до 20.00. Мы говорим о том, что фактически проголосовало две трети наших избирателей. Это очень хорошая явка для Новосибирской области", - сказала Благо.
Она отметила, что очень хорошо зарекомендовало себя дистанционное голосование. По ее словам, явка на ДЭГ в 93% является показателем того, что избиратели приняли эту форму голосования и подтвердили, что у них нет никаких сомнений в использовании такой формы голосования, то есть они ей доверяют. Также, по ее словам, трехдневное голосование показало себя как удобную форму для голосования.
В Новосибирской области для голосования работали 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Голосование в регионах России
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
1 из 10
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
2 из 10
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
3 из 10
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
4 из 10
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
5 из 10
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
6 из 10
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
7 из 10
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
8 из 10
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
9 из 10
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
10 из 10
Раньше всего избирательные участки открылись на Дальнем Востоке.
1 из 10
В Татарстане явка по итогам второго дня выборов составила 63,3 процента. На избирательный участок в поселке Отары пришла многодетная семья Мурсаловых.
2 из 10
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил высокий уровень явки жителей региона и поблагодарил всех пришедших на выборы.
3 из 10
В Новосибирской области для голосования работают 1804 постоянных избирательных участка. Также жители региона могут проголосовать дистанционно.
4 из 10
В Приморском крае избирательные участки уже закрылись. Явка уже превысила значение на предыдущих президентских выборах 2018 года.
5 из 10
Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики прийти на выборы, проявив гражданскую позицию и сделав ответственный выбор.
6 из 10
Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Всего в России работают более тысячи наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.
7 из 10
Кандидат в президенты Владислав Даванков проголосовал на избирательном участке в Смоленске в здании лицея, в котором он учился.
8 из 10
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы должны пройти максимально чисто и корректно.
9 из 10
Памфилова также сообщила о массовых кибератаках на сайт ЦИК и ресурсы ДЭГ.
10 из 10