https://ria.ru/20240317/yavka-1933771149.html

Явка в Самарской области превысила 74 процента

Явка в Самарской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка в Самарской области превысила 74 процента

Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:12

2024-03-17T19:12

2024-03-17T19:12

выборы президента россии — 2024

политика

самарская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

россия

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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев. "Предварительные данные по явке на 18 часов: почти 75% избирателей реализовали свое право, если быть точным - 74,79%, это 1 788 751 человек. Конечно, наиболее активно у нас голосуют, как всегда, в сельских районах, там достаточно высокая явка, чуть хуже - города", - сообщил Михеев. Избирательная комиссия и нижестоящие комиссии не получали данные о существенных нарушениях законодательства, которые могли бы повлиять на легитимность выборов и их итоги, добавил Михеев. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, самарская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, россия