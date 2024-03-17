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Явка в Самарской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:12 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933771149.html
Явка в Самарской области превысила 74 процента
Явка в Самарской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка в Самарской области превысила 74 процента
Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:12
2024-03-17T19:12
выборы президента россии — 2024
политика
самарская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
россия
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев. "Предварительные данные по явке на 18 часов: почти 75% избирателей реализовали свое право, если быть точным - 74,79%, это 1 788 751 человек. Конечно, наиболее активно у нас голосуют, как всегда, в сельских районах, там достаточно высокая явка, чуть хуже - города", - сообщил Михеев. Избирательная комиссия и нижестоящие комиссии не получали данные о существенных нарушениях законодательства, которые могли бы повлиять на легитимность выборов и их итоги, добавил Михеев. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, самарская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Самарская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Россия
Явка в Самарской области превысила 74 процента

Явка на выборах президента России в Самарской области на 18:00 составила 74,79%

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.
"Предварительные данные по явке на 18 часов: почти 75% избирателей реализовали свое право, если быть точным - 74,79%, это 1 788 751 человек. Конечно, наиболее активно у нас голосуют, как всегда, в сельских районах, там достаточно высокая явка, чуть хуже - города", - сообщил Михеев.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Избирательная комиссия и нижестоящие комиссии не получали данные о существенных нарушениях законодательства, которые могли бы повлиять на легитимность выборов и их итоги, добавил Михеев.
В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСамарская областьЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФРоссия
 
 
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