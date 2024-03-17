https://ria.ru/20240317/yavka-1933771149.html
Явка в Самарской области превысила 74 процента
Явка в Самарской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка в Самарской области превысила 74 процента
Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:12
2024-03-17T19:12
2024-03-17T19:12
выборы президента россии — 2024
политика
самарская область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев. "Предварительные данные по явке на 18 часов: почти 75% избирателей реализовали свое право, если быть точным - 74,79%, это 1 788 751 человек. Конечно, наиболее активно у нас голосуют, как всегда, в сельских районах, там достаточно высокая явка, чуть хуже - города", - сообщил Михеев. Избирательная комиссия и нижестоящие комиссии не получали данные о существенных нарушениях законодательства, которые могли бы повлиять на легитимность выборов и их итоги, добавил Михеев. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Самарская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Россия
Явка в Самарской области превысила 74 процента
Явка на выборах президента России в Самарской области на 18:00 составила 74,79%
САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 74,79%, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Вадим Михеев.
"Предварительные данные по явке на 18 часов: почти 75% избирателей реализовали свое право, если быть точным - 74,79%, это 1 788 751 человек. Конечно, наиболее активно у нас голосуют, как всегда, в сельских районах, там достаточно высокая явка, чуть хуже - города", - сообщил Михеев.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Избирательная комиссия и нижестоящие комиссии не получали данные о существенных нарушениях законодательства, которые могли бы повлиять на легитимность выборов и их итоги, добавил Михеев.
В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.