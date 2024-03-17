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Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов

Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов

Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:07

2024-03-17T19:07

2024-03-17T19:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

орловская область

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 18.00 часов 17 марта составила более 76 процентов", - говорится в сообщении облизбиркома. По данным избиркома региона, в Орловской области в дни голосования на выборах президента РФ работает 684 избирательных участка. На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в регионе составляла 72,17%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, орловская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф