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Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов
Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:07
2024-03-17T19:07
2024-03-17T19:07
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 18.00 часов 17 марта составила более 76 процентов", - говорится в сообщении облизбиркома. По данным избиркома региона, в Орловской области в дни голосования на выборах президента РФ работает 684 избирательных участка. На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в регионе составляла 72,17%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, орловская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Орловская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов
Явка на выборах президента России в Орловской области на 18:00 превысила 76%