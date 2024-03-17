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Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:07 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933770394.html
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов
Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:07
2024-03-17T19:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
орловская область
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 18.00 часов 17 марта составила более 76 процентов", - говорится в сообщении облизбиркома. По данным избиркома региона, в Орловской области в дни голосования на выборах президента РФ работает 684 избирательных участка. На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в регионе составляла 72,17%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, орловская область, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Орловская область, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента в Орловской области превысила 76 процентов

Явка на выборах президента России в Орловской области на 18:00 превысила 76%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Орловской области на 18.00 воскресенья (совпадает с мск) превышает 76%, сообщили в региональном избиркоме в Telegram-канале.
«
"Явка избирателей на выборах президента России по Орловской области на 18.00 часов 17 марта составила более 76 процентов", - говорится в сообщении облизбиркома.
По данным избиркома региона, в Орловской области в дни голосования на выборах президента РФ работает 684 избирательных участка.
На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в регионе составляла 72,17%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияОрловская областьНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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