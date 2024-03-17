https://ria.ru/20240317/yavka-1933767147.html
Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей
Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей - РИА Новости, 17.03.2024
Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей
Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров назвал явку на выборах президента России зашкаливающей. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:53
2024-03-17T18:53
2024-03-17T19:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
нью-йорк (город)
александра захарова
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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров назвал явку на выборах президента России зашкаливающей. Избирательный участок располагается в здании генконсульства. От дверей на десятки метров растянулась очередь из желающих отдать свой голос. "Я бы сказал, что явка зашкаливает. С 8 утра, с момента открытия избирательного участка 8274 практически без остановки идут избиратели на участок", - сказал Захаров журналистам. По его словам, членам избирательной комиссии пришлось поставить дополнительные столы. "Нам даже неудобно перед избирателями, что очередь растянулась до Центрального парка", - отметил он. "Попыток нарушений пока не было", - добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
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Очереди в Нью-Йорке на выборах президента России
Очереди на выборах президента в Нью-Йорке. Генконсул рассказал, что явка зашкаливает.
2024-03-17T18:53
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политика, россия, нью-йорк (город), александра захарова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Нью-Йорк (город), Александра Захарова
Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей
Генконсул Захаров: в Нью-Йорке зашкаливает явка на выборах президента России