https://ria.ru/20240317/yavka-1933767147.html

Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей

Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей - РИА Новости, 17.03.2024

Генконсул России в Нью-Йорке назвал явку на выборах зашкаливающей

Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров назвал явку на выборах президента России зашкаливающей. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:53

2024-03-17T18:53

2024-03-17T19:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

нью-йорк (город)

александра захарова

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НЬЮ-ЙОРК, 17 мар - РИА Новости. Генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров назвал явку на выборах президента России зашкаливающей. Избирательный участок располагается в здании генконсульства. От дверей на десятки метров растянулась очередь из желающих отдать свой голос. "Я бы сказал, что явка зашкаливает. С 8 утра, с момента открытия избирательного участка 8274 практически без остановки идут избиратели на участок", - сказал Захаров журналистам. По его словам, членам избирательной комиссии пришлось поставить дополнительные столы. "Нам даже неудобно перед избирателями, что очередь растянулась до Центрального парка", - отметил он. "Попыток нарушений пока не было", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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Очереди в Нью-Йорке на выборах президента России Очереди на выборах президента в Нью-Йорке. Генконсул рассказал, что явка зашкаливает. 2024-03-17T18:53 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, нью-йорк (город), александра захарова