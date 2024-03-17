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Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов
Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов
Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 18.00 по местному времени третьего дня голосования составила 79,99%, сообщает избирком... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:52
2024-03-17T18:52
2024-03-17T18:52
выборы президента россии — 2024
политика
астраханская область
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
николай харитонов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 18.00 по местному времени третьего дня голосования составила 79,99%, сообщает избирком области. "По данным государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 18.00 (17.00 мск) 17 марта 2024 года в голосовании на выборах президента Российской Федерации на территории Астраханской области приняли участие 563178 избирателей, что составляет 79,99% от общей численности избирателей в списках избирателей", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, астраханская область, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Астраханская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Николай Харитонов
Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов
Явка на выборах президента в Астраханской области на 18:00 составила 79,99%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 18.00 по местному времени третьего дня голосования составила 79,99%, сообщает избирком области.
"По данным государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 18.00 (17.00 мск) 17 марта 2024 года в голосовании на выборах президента Российской Федерации на территории Астраханской области приняли участие 563178 избирателей, что составляет 79,99% от общей численности избирателей в списках избирателей", - говорится в сообщении.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании