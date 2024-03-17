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Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов

Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей в Астраханской области превысила 79 процентов

Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 18.00 по местному времени третьего дня голосования составила 79,99%, сообщает избирком... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:52

2024-03-17T18:52

2024-03-17T18:52

выборы президента россии — 2024

политика

астраханская область

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Астраханской области по данным на 18.00 по местному времени третьего дня голосования составила 79,99%, сообщает избирком области. "По данным государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС-Выборы) на 18.00 (17.00 мск) 17 марта 2024 года в голосовании на выборах президента Российской Федерации на территории Астраханской области приняли участие 563178 избирателей, что составляет 79,99% от общей численности избирателей в списках избирателей", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, астраханская область, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов