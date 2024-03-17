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Явка избирателей в Калининградской области превысила 62 процента

Явка избирателей в Калининградской области превысила 62 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей в Калининградской области превысила 62 процента

Явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 62,07%, это 480 857 избирателей, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:40

2024-03-17T17:40

2024-03-17T17:40

выборы президента россии — 2024

политика

калининградская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 62,07%, это 480 857 избирателей, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале. "По состоянию на 15.00 (16 мск) 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Калининградской области составляет 62,07%. Это 480 857 избирателей. Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей, или 91% из тех, кто подал заявление", - говорится в сообщении. По информации избиркома, количество избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в Калининградской области – 839 361 человек. Из них более 8 тысяч впервые голосующих. На дистанционное электронное голосование подали заявление 68 071 избиратель. Голосование в Калининградской области завершится последним в стране в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, калининградская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, россия