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Общая явка на выборах в Свердловской области превысила 68 процентов

Общая явка на выборах в Свердловской области превысила 68 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка на выборах в Свердловской области превысила 68 процентов

Общая явка на выборах президента России в Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) воскресенья превысила 68%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:08

2024-03-17T17:08

2024-03-17T17:08

выборы президента россии — 2024

политика

свердловская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) воскресенья превысила 68%, сообщает региональная избирательная комиссия. "На 18.00 (16.00 мск) 17 марта общая явка с учетом ДЭГ – 68,70% от числа избирателей в регионе", - говорится в сообщении. На прошлых президентских выборах в 2018 году в голосовании участвовали 62,35% жителей области, тогда голосование длилось один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, свердловская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф