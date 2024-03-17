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Общая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента

Общая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка на выборах в Херсонской области превысила 83 процента

Общая явка на выборах президента России в Херсонской области на 16.00 мск составила 83,79%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:57

2024-03-17T16:57

2024-03-17T17:01

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

россия

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Херсонской области на 16.00 мск составила 83,79%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Избирательные участки в Херсонской области закрылись в воскресенье в 16.00. Сейчас идет подсчет голосов.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ в Москве, общая явка на 16.00 мск в регионе составила 83,79%.

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2024

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политика, херсонская область , россия, москва