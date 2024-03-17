https://ria.ru/20240317/yavka-1933732986.html

Эксперт считает ожидаемым превышение явки по сравнению с 2018 годом

Эксперт считает ожидаемым превышение явки по сравнению с 2018 годом - РИА Новости, 17.03.2024

Эксперт считает ожидаемым превышение явки по сравнению с 2018 годом

Данные по явке на текущих президентских выборах в России превысили показатели 2018 года, что было ожидаемо: трехдневное голосование, использование... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:41

2024-03-17T16:41

2024-03-17T16:41

выборы президента россии — 2024

политика

россия

алексей зудин

мгимо

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Данные по явке на текущих президентских выборах в России превысили показатели 2018 года, что было ожидаемо: трехдневное голосование, использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), консолидация общества в условиях давления на страну извне – все это оказывает влияние на активность избирателей, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. По данным ЦИК, явка на выборах президента России к 16.03 мск составила 70,01% процента. Итоговая явка избирателей на выборах президента России в 2018 году составила 67,54%. "Ожидаемы данные по явке на выборах-2024 по сравнению с показателями предыдущей президентской кампании. Есть целый комплекс факторов, который влияет на решение граждан прийти на избирательные участки. Так, важное субъективное значение имеет тот факт, что избирателями президентские выборы представляются как самые важные среди всех избирательный кампаний, они на первом месте", - сказал Зудин. Кроме того, нужно учесть, что "российское законодательство сделало ряд шагов навстречу избирателям", сказал политолог. Так, трехдневное голосование удобно для граждан, "позволяет встроить голосование в свои жизненные планы", добавил он. Достаточно широкое распространение получило использование дистанционной системы голосования (ДЭГ), которая пользуется доверием граждан и считается надежной, сказал Зудин. "Свое влияние на выборы оказала и очень непростая геополитическая ситуация, выборы проходят в контексте необъявленной войны Запада против России. Происходит консолидация общества вокруг флага", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933703168.html

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политика, россия, алексей зудин, мгимо