https://ria.ru/20240317/yavka-1933726627.html

Явка на выборах в Нижегородской области приблизилась к 73 процентам

Явка на выборах в Нижегородской области приблизилась к 73 процентам - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Нижегородской области приблизилась к 73 процентам

Общая явка избирателей к 15.00 на третий день выборов президента России в Нижегородской области составила 72,69%, сообщает областная избирательная комиссия. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:19

2024-03-17T16:19

2024-03-17T16:19

выборы президента россии — 2024

нижегородская область

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291638_0:40:3498:2008_1920x0_80_0_0_3a5d792ba251db3862e53ddddfa7b56f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка избирателей к 15.00 на третий день выборов президента России в Нижегородской области составила 72,69%, сообщает областная избирательная комиссия. "По состоянию на 15.00 17 марта общая явка избирателей в Нижегородской области составила 72,69%. В голосовании приняли участие 1 807 690 избирателей. Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка в Нижегородской области составила 70,11% (1 541 274 избирателя). Из 288 371 избирателя, включенного в список голосующих с помощью ДЭГ, проголосовали 266 416 человек, явка составила 92,39%", - сообщили в облизбиркоме. Наибольшая активность голосования зафиксирована в Лукояновском, Дивеевском и Вадском муниципальных округах Нижегородской области. Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933706677.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, политика, россия