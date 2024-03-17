https://ria.ru/20240317/yavka-1933720714.html

Явка на выборах президента России в Липецкой области превысила 70 процентов

Явка на выборах президента России в Липецкой области превысила 70 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России в Липецкой области превысила 70 процентов

Явка на выборах президента РФ в Липецкой области на 15.00 воскресенья составила 70,65%, сообщила региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:58

2024-03-17T15:58

2024-03-17T15:58

выборы президента россии — 2024

липецкая область

политика

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Липецкой области на 15.00 воскресенья составила 70,65%, сообщила региональная избирательная комиссия. "Явка избирателей в Липецкой области на 15.00 часов 17 марта - 70,65%", — сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Липецкой области. В регионе на выборах президента РФ работают 833 избирательных участков и в последний день голосования в Липецке и Ельце дополнительно открылись 11 временных избирательных участков. За ходом избирательного процесса следят около 1000 наблюдателей. В Липецкой области работает система дистанционного электронного голосования. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Явка на выборах президента России в 2018 в Липецкой области составила 72,18%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, политика, россия