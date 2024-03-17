https://ria.ru/20240317/yavka-1933707391.html

Явка в Пермском крае превысила 71 процент

Явка в Пермском крае превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка в Пермском крае превысила 71 процент

Явка в Пермском крае превысила показатель прошлых президентских выборов, в регионе проголосовали более 71% избирателей, сообщает краевой избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:20

2024-03-17T15:20

2024-03-17T15:20

выборы президента россии — 2024

политика

пермский край

пермь

россия

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка в Пермском крае превысила показатель прошлых президентских выборов, в регионе проголосовали более 71% избирателей, сообщает краевой избирком. "В Пермском крае к этому часу уже побит рекорд явки избирателей региона в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году - тогда он составил 66,5%. По состоянию на 15.00 (13.00 мск), средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 71,2% или 1 401 936 избирателей. Средняя явка по Перми с ДЭГ – 68,9% или 538 143 избирателя", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди избирателей, подавших заявления для дистанционного голосования, явка превысила 92%. По данным избиркома, жалоб на процедуру в комиссии не поступало, не было и сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Для них в течение трех дней с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Жителям, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, обеспечена возможность проголосовать на дому.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933706395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, пермский край, пермь, россия