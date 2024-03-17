https://ria.ru/20240317/yavka-1933707391.html
Явка в Пермском крае превысила 71 процент
Явка в Пермском крае превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка в Пермском крае превысила 71 процент
Явка в Пермском крае превысила показатель прошлых президентских выборов, в регионе проголосовали более 71% избирателей, сообщает краевой избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:20
2024-03-17T15:20
2024-03-17T15:20
выборы президента россии — 2024
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка в Пермском крае превысила показатель прошлых президентских выборов, в регионе проголосовали более 71% избирателей, сообщает краевой избирком. "В Пермском крае к этому часу уже побит рекорд явки избирателей региона в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году - тогда он составил 66,5%. По состоянию на 15.00 (13.00 мск), средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 71,2% или 1 401 936 избирателей. Средняя явка по Перми с ДЭГ – 68,9% или 538 143 избирателя", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди избирателей, подавших заявления для дистанционного голосования, явка превысила 92%. По данным избиркома, жалоб на процедуру в комиссии не поступало, не было и сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Для них в течение трех дней с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Жителям, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, обеспечена возможность проголосовать на дому.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, пермский край, пермь, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Пермский край, Пермь, Россия
Явка в Пермском крае превысила 71 процент
Явка в Пермском крае с учетом ДЭГ составила 71,2 процента
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Явка в Пермском крае превысила показатель прошлых президентских выборов, в регионе проголосовали более 71% избирателей, сообщает краевой избирком.
"В Пермском крае к этому часу уже побит рекорд явки избирателей региона в современной истории выборов. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году - тогда он составил 66,5%. По состоянию на 15.00 (13.00 мск), средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 71,2% или 1 401 936 избирателей. Средняя явка по Перми
с ДЭГ – 68,9% или 538 143 избирателя", - говорится в сообщении.
В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек
Уточняется, что среди избирателей, подавших заявления для дистанционного голосования, явка превысила 92%.
По данным избиркома, жалоб на процедуру в комиссии не поступало, не было и сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков.
Выборы президента России
проходят с 15 по 17 марта. В Пермском крае насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек - в Перми). Для них в течение трех дней с 8.00 до 20.00 работают 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Жителям, которые по уважительной причине не могут прийти на участок, обеспечена возможность проголосовать на дому.