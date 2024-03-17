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Явка избирателей в Туве на выборах президента России превысила 94 процента

Явка избирателей в Туве на выборах президента России превысила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей в Туве на выборах президента России превысила 94 процента

Явка избирателей на 18.00 (14.00 мск) в третий день голосования на выборах президента РФ на территории Республики Тыва превысила 94%, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:14

2024-03-17T15:14

2024-03-17T15:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на 18.00 (14.00 мск) в третий день голосования на выборах президента РФ на территории Республики Тыва превысила 94%, сообщили РИА Новости в избиркоме региона. "Явка избирателей Тувы на 18.00 (14.00 мск) часов составляет 94,05%. Голосование идет в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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политика, россия, республика тыва