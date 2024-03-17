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Общая явка в Оренбургской области превысила 69 процентов

Общая явка в Оренбургской области превысила 69 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Общая явка в Оренбургской области превысила 69 процентов

Общая явка на выборах президента России в Оренбургской области на 13.00 мск воскресенья составила 69,06%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:47

2024-03-17T14:47

2024-03-17T14:47

выборы президента россии — 2024

политика

россия

оренбургская область

москва

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Оренбургской области на 13.00 мск воскресенья составила 69,06%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск 17 марта составила 69,06%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, оренбургская область, москва, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф