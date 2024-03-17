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Общая явка на выборах в Смоленской области превысила 60 процентов
Общая явка на выборах в Смоленской области превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Общая явка на выборах в Смоленской области превысила 60 процентов
Общая явка на выборах президента России в Смоленской области на 13.00 мск составила 60,54%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:34
2024-03-17T14:34
2024-03-17T14:35
выборы президента россии — 2024
политика
смоленская область
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Смоленской области на 13.00 мск составила 60,54%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 60,54%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, смоленская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Смоленская область, Россия
Общая явка на выборах в Смоленской области превысила 60 процентов
Общая явка на выборах в Смоленской области к 13:00 составила 60,54 процента