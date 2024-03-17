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В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей
В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей
Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 12.00 заключительного дня голосования составила 71,68%, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:31
2024-03-17T14:31
2024-03-17T14:31
республика татарстан
выборы президента рф
политика
россия
совет федерации рф
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КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 12.00 заключительного дня голосования составила 71,68%, сообщает Центризбирком республики. "По предварительным данным системы ГАС "Выборы" на 12.00 часов 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Татарстане составила 71,68%", - говорится в сообщении. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента рф, политика, россия, совет федерации рф, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Выборы президента РФ, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей
В Татарстане на 12:00 на выборах президента проголосовали 71,68% избирателей
КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 12.00 заключительного дня голосования составила 71,68%, сообщает Центризбирком республики.
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"По предварительным данным системы ГАС "Выборы" на 12.00 часов 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Татарстане составила 71,68%", - говорится в сообщении.
По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.