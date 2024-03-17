https://ria.ru/20240317/yavka-1933691518.html

В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей

В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Татарстане проголосовали более 71 процента избирателей

Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 12.00 заключительного дня голосования составила 71,68%, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:31

2024-03-17T14:31

2024-03-17T14:31

республика татарстан

выборы президента рф

политика

россия

совет федерации рф

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644211_0:302:3102:2047_1920x0_80_0_0_31bcf049da4e34e15250ba3d826db9ad.jpg

КАЗАНЬ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Татарстане на 12.00 заключительного дня голосования составила 71,68%, сообщает Центризбирком республики. "По предварительным данным системы ГАС "Выборы" на 12.00 часов 17 марта явка избирателей на выборах президента России в Татарстане составила 71,68%", - говорится в сообщении. По данным Центризбиркома Татарстана, на 1 января 2024 года право участия в голосовании имеют 2 928 633 жителей республики. Голосование обеспечивают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открыто 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, СИЗО, на вокзале, в аэропорту. В республике работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выборы президента рф, политика, россия, совет федерации рф, республика татарстан (татарстан)