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Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов
Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14:00 мск составляет 66,08%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:12
2024-03-17T14:12
2024-03-17T15:23
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14:00 мск составляет 66,08%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов
Явка на выборах президента по России составляет 66,08%