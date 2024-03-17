https://ria.ru/20240317/yavka-1933684693.html

Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов

Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента по стране превысила 66 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14:00 мск составляет 66,08%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:12

2024-03-17T14:12

2024-03-17T15:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по состоянию на 14:00 мск составляет 66,08%, следует из данных, представленных в воскресенье на сайте ЦИК РФ.На выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933682539.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов