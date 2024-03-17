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Явка на выборах президента в Якутии превысила 63 процента

Явка на выборах президента в Якутии превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Якутии превысила 63 процента

Общая явка на выборах президента России в Якутии на 13.00 мск составила 69,03%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:07

2024-03-17T14:07

2024-03-17T14:20

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента России в Якутии на 13.00 мск составила 69,03%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 69,03%.

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