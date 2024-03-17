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Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент

Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент

Общая явка на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 71%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:24

2024-03-17T13:24

2024-03-17T13:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

красноярский край

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 71%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в 13.00 воскресенья в Красноярском крае составляет 71,27%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

политика, россия, красноярский край, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков