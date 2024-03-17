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Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент
Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент
Общая явка на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 71%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:24
2024-03-17T13:24
2024-03-17T13:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
красноярский край
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Красноярском крае превысила 71%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенных в информационном центре ЦИК РФ, явка на выборах президента РФ в 13.00 воскресенья в Красноярском крае составляет 71,27%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, красноярский край, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Красноярский край, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Явка на выборах в Красноярском крае превысила 71 процент
Общая явка на выборах в Красноярском крае к 13:00 составила 71,27 процента