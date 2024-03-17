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Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент
Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент
Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ на 10.00 воскресенья составила 61,64%, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:08
2024-03-17T12:08
2024-03-17T12:08
выборы президента россии — 2024
политика
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владислав даванков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ на 10.00 воскресенья составила 61,64%, сообщил Леноблизбирком. "По состоянию на 10 часов 17 марта активность избирателей Ленинградской области на выборах президента России составляет 61,64% (885 664 человека)", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, ленинградская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ленинградская область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков
Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент
Явка на выборах в Ленинградской области к 10:00 составила 61,64 процента