https://ria.ru/20240317/yavka-1933652852.html

Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент

Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Ленинградской области превысила 61 процент

Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ на 10.00 воскресенья составила 61,64%, сообщил Леноблизбирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:08

2024-03-17T12:08

2024-03-17T12:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ленинградская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ на 10.00 воскресенья составила 61,64%, сообщил Леноблизбирком. "По состоянию на 10 часов 17 марта активность избирателей Ленинградской области на выборах президента России составляет 61,64% (885 664 человека)", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Варвара Скокшина

политика, россия, ленинградская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков