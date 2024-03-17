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Явка на выборах в Пензенской области превысила 67 процентов

Явка на выборах в Пензенской области превысила 67 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Пензенской области превысила 67 процентов

Явка на выборах президента РФ в Пензенской области, по данным на 10.00 воскресенья, составила 67,76%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:56

2024-03-17T10:56

2024-03-17T10:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

пензенская область

владислав даванков

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Пензенской области, по данным на 10.00 воскресенья, составила 67,76%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "По состоянию на 10.00 часов 17 марта 2024 года на выборах президента России проголосовал 675 631 избиратель - 67,76%", - говорится в сообщении. Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Пензенской области, за первые два дня явка в регионе составила 66,10%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 мск тогда в Пензенской области проголосовали 11,91% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 73,75%. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

россия

пензенская область

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Варвара Скокшина

политика, россия, пензенская область, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик)