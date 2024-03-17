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В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:49 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933632796.html
В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов
В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%, сообщил региональный избирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:49
2024-03-17T10:49
выборы президента россии — 2024
самарская область
политика
россия
самара
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "На 10.00 (9.00 мск) явка на выборах президента Российской Федерации составила 60,94%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 423 839 избирателей – 78,32%", - говорится в сообщении избиркома области. В Самаре на выборах проголосовали 530 457 человек (56,78%), в Тольятти - 233 716 избирателей, что составляет 45,27%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
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самарская область, политика, россия, самара
Выборы президента России — 2024, Самарская область, Политика, Россия, Самара
В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов

В Самарской области явка на выборах президента достигла 60,94 процента на 10:00

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале.
"На 10.00 (9.00 мск) явка на выборах президента Российской Федерации составила 60,94%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 423 839 избирателей – 78,32%", - говорится в сообщении избиркома области.
В Самаре на выборах проголосовали 530 457 человек (56,78%), в Тольятти - 233 716 избирателей, что составляет 45,27%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента России
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Выборы президента России — 2024Самарская областьПолитикаРоссияСамара
 
 
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