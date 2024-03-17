https://ria.ru/20240317/yavka-1933632796.html

В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов

В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

В Самарской области явка на выборах президента превысила 60 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%, сообщил региональный избирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:49

2024-03-17T10:49

2024-03-17T10:49

выборы президента россии — 2024

самарская область

политика

россия

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933553803_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_34ab705489a24c8b0966976bcaaf5a12.jpg

САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Самарской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 60,94%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "На 10.00 (9.00 мск) явка на выборах президента Российской Федерации составила 60,94%. Самая высокая явка остается в сельских районах, где свою гражданскую позицию высказали 423 839 избирателей – 78,32%", - говорится в сообщении избиркома области. В Самаре на выборах проголосовали 530 457 человек (56,78%), в Тольятти - 233 716 избирателей, что составляет 45,27%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933203453.html

самарская область

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, политика, россия, самара