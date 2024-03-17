https://ria.ru/20240317/yavka-1933623893.html

В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов

В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов

Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 10.00 мск составила 78,62%, сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:21

2024-03-17T10:21

2024-03-17T10:45

выборы президента россии — 2024

белгородская область

политика

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 10.00 мск составила 78,62%, сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев."Явка очень высокая, не поддаемся ни на какие провокации: 78,62% явка на 10.00 на территории Белгородской области", - сказал Лазарев в ходе прямого включения в ЦИК РФ.По его словам, голосование проходит в непростых условиях, но жители города сплотились и идут на выборы.

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Влада Копылова

белгородская область, политика, россия