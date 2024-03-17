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В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов
В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов
Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 10.00 мск составила 78,62%, сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:21
2024-03-17T10:21
2024-03-17T10:45
выборы президента россии — 2024
белгородская область
политика
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 10.00 мск составила 78,62%, сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев."Явка очень высокая, не поддаемся ни на какие провокации: 78,62% явка на 10.00 на территории Белгородской области", - сказал Лазарев в ходе прямого включения в ЦИК РФ.По его словам, голосование проходит в непростых условиях, но жители города сплотились и идут на выборы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Белгородская область, Политика, Россия
В Белгородской области явка на выборах президента превысила 78 процентов
В Белгородской области явка на выборах президента достигла 78,62% на 10:00
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 10.00 мск составила 78,62%, сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев.
"Явка очень высокая, не поддаемся ни на какие провокации: 78,62% явка на 10.00 на территории Белгородской области", - сказал Лазарев в ходе прямого включения в ЦИК РФ.
По его словам, голосование проходит в непростых условиях, но жители города сплотились и идут на выборы.
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России