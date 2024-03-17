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В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:18 17.03.2024 (обновлено: 14:00 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933623558.html
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента - РИА Новости, 17.03.2024
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента
Явка на выборах президента РФ в Саратовской области, по данным на 10.00 (09.00 мск) воскресенья, превысила 63%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:18
2024-03-17T14:00
выборы президента россии — 2024
саратовская область
россия
политика
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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области, по данным на 10.00 (09.00 мск) воскресенья, превысила 63%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка: 1 129 159 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 10.00 17 марта 2024 года, что составляет 63,11%", - говорится в сообщении. Как сообщила журналистам председатель избиркома области Ирина Романова, за выборами в регионе следят 4985 наблюдателей."Наибольшую активность проявляют избиратели Озинского, Дергачевского, Татищевского, Турковского, Хвалынского района. Там, где уже (явка) за 70%, ближе к 80%", - сказала она.Романова уточнила, что на многих избирательных участках создана праздничная атмосфера. "Дни голосования совпали с праздником Масленицы, на многих участках, вы видите, организованы развлекательные тематические мероприятия с угощением избирателей, активно голосуют у нас молодожены, сразу после регистрации в ЗАГСе они направляются на избирательные участки, многодетные семьи поддерживают акцию "Голосуем всей семьей", делятся фотографиями в соцсетях", - отметила глава облизбиркома.Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 7,23% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html
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саратовская область, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Саратовская область, Россия, Политика
В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента

В Саратовской области явка на выборах президента превысила 63 процента на 10:00

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области, по данным на 10.00 (09.00 мск) воскресенья, превысила 63%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
"Явка: 1 129 159 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 10.00 17 марта 2024 года, что составляет 63,11%", - говорится в сообщении.
Певец Shaman на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Вчера, 09:55
Как сообщила журналистам председатель избиркома области Ирина Романова, за выборами в регионе следят 4985 наблюдателей.
"Наибольшую активность проявляют избиратели Озинского, Дергачевского, Татищевского, Турковского, Хвалынского района. Там, где уже (явка) за 70%, ближе к 80%", - сказала она.
Романова уточнила, что на многих избирательных участках создана праздничная атмосфера. "Дни голосования совпали с праздником Масленицы, на многих участках, вы видите, организованы развлекательные тематические мероприятия с угощением избирателей, активно голосуют у нас молодожены, сразу после регистрации в ЗАГСе они направляются на избирательные участки, многодетные семьи поддерживают акцию "Голосуем всей семьей", делятся фотографиями в соцсетях", - отметила глава облизбиркома.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 7,23% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
 
Выборы президента России — 2024Саратовская областьРоссияПолитика
 
 
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