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Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента
Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:41
2024-03-17T09:41
2024-03-17T09:41
выборы президента россии — 2024
политика
ульяновская область
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леонид слуцкий (политик)
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "По сведениям, представленным в облизбирком участковыми избирательными комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на выборах президента в Ульяновском регионе приняли 507 648 избирателей (54,46 %)", - говорится в сообщении избиркома региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, ульяновская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ульяновская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента
Явка на выборах в Ульяновской области на 9:00 превысила 54 процента