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Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:41 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933614015.html
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента
Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:41
2024-03-17T09:41
выборы президента россии — 2024
политика
ульяновская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "По сведениям, предст­авленным в облизбирк­ом участковыми избирательными комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на выбор­ах президента в Ульяновском регионе приняли 507 648 избирателей (54,46 %)", - говорится в сообщении избиркома региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
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политика, ульяновская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ульяновская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента

Явка на выборах в Ульяновской области на 9:00 превысила 54 процента

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Выборы президента России
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале.
"По сведениям, предст­авленным в облизбирк­ом участковыми избирательными комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на выбор­ах президента в Ульяновском регионе приняли 507 648 избирателей (54,46 %)", - говорится в сообщении избиркома региона.
Граждане РФ голосуют в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Посол в Китае рассказал, как в стране проходят выборы президента России
Вчера, 07:51
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
Бывшая узница концлагерей Александра Тимирова, проживающая в дагестанском Дербенте, проголосовала на выборах президента России
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Выборы президента России — 2024ПолитикаУльяновская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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