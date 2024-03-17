https://ria.ru/20240317/yavka-1933614015.html

Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента

Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента

Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:41

2024-03-17T09:41

2024-03-17T09:41

выборы президента россии — 2024

политика

ульяновская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "По сведениям, предст­авленным в облизбирк­ом участковыми избирательными комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на выбор­ах президента в Ульяновском регионе приняли 507 648 избирателей (54,46 %)", - говорится в сообщении избиркома региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, ульяновская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф