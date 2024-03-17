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Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:42 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933601141.html
Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов
Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов
Почти 73% избирателей в Сахалинской области проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 15.00 в воскресенье, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:42
2024-03-17T08:42
выборы президента россии — 2024
сахалинская область
политика
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Почти 73% избирателей в Сахалинской области проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 15.00 в воскресенье, сообщил региональный избирком. "Активность избирателей Сахалинской области на выборах президента России по состоянию на 15 часов 17 марта составила 72,97%", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По словам председателя островного избиркома Виктории Черкасовой, уже за первые два дня голосования явка на островах превзошла показатель активности избирателей по сравнению с выборами президента России в 2018 году, тогда окончательный итог составил около 61%. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. По данным избиркома, третий день основного голосования идет в рабочем режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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сахалинская область, политика, россия
Выборы президента России — 2024, Сахалинская область, Политика, Россия
Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов

Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов на 15:00

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Почти 73% избирателей в Сахалинской области проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 15.00 в воскресенье, сообщил региональный избирком.
"Активность избирателей Сахалинской области на выборах президента России по состоянию на 15 часов 17 марта составила 72,97%", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По словам председателя островного избиркома Виктории Черкасовой, уже за первые два дня голосования явка на островах превзошла показатель активности избирателей по сравнению с выборами президента России в 2018 году, тогда окончательный итог составил около 61%.
На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. По данным избиркома, третий день основного голосования идет в рабочем режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента
15 марта, 02:12
 
Выборы президента России — 2024Сахалинская областьПолитикаРоссия
 
 
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