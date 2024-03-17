https://ria.ru/20240317/yavka-1933601141.html

Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов

Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Сахалинской области достигла почти 73 процентов

Почти 73% избирателей в Сахалинской области проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 15.00 в воскресенье, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:42

2024-03-17T08:42

2024-03-17T08:42

выборы президента россии — 2024

сахалинская область

политика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933449970_0:131:2978:1806_1920x0_80_0_0_6b83146f5b1b0fb39f9572aef2df18b1.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 мар – РИА Новости. Почти 73% избирателей в Сахалинской области проголосовали на выборах президента РФ по состоянию на 15.00 в воскресенье, сообщил региональный избирком. "Активность избирателей Сахалинской области на выборах президента России по состоянию на 15 часов 17 марта составила 72,97%", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По словам председателя островного избиркома Виктории Черкасовой, уже за первые два дня голосования явка на островах превзошла показатель активности избирателей по сравнению с выборами президента России в 2018 году, тогда окончательный итог составил около 61%. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. По данным избиркома, третий день основного голосования идет в рабочем режиме, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933084745.html

сахалинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сахалинская область, политика, россия