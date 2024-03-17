https://ria.ru/20240317/vzryvy-1933813291.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские власти сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Андрей Семенихин. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:07

2024-03-17T22:07

2024-03-17T22:07

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил мэр города Андрей Семенихин. "Два "прилета". Инфраструктура", - написал Семенихин на своей странице в соцсети Facebook*.Ранее в ряде областей Украины, в том числе Сумской, была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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