https://ria.ru/20240317/vzryvy-1933703001.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:09

2024-03-17T15:09

2024-03-17T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

одесская область

украина

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Воздушная тревога на данный момент объявлена в Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Одесской областях Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

одесская область

украина

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Наталья Макарова

в мире, николаев (украина), одесская область, украина