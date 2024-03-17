https://ria.ru/20240317/vzryvy-1933703001.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:09
2024-03-17T15:09
2024-03-17T15:09
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Воздушная тревога на данный момент объявлена в Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Одесской областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги