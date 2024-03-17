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Власти Молдавии прокомментировали взрыв в Приднестровье

Власти Молдавии прокомментировали взрыв в Приднестровье - РИА Новости, 17.03.2024

Власти Молдавии прокомментировали взрыв в Приднестровье

Власти Молдавии считают, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье является попыткой вызвать страх и панику в регионе, сообщила пресс-служба бюро... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:37

2024-03-17T19:37

2024-03-17T19:37

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КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Власти Молдавии считают, что взрыв на территории воинской части в Приднестровье является попыткой вызвать страх и панику в регионе, сообщила пресс-служба бюро по реинтеграции республики. Ранее пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила РИА Новости, что на территории воинской части в Приднестровье произошел взрыв в результате атаки дрона-камикадзе, "Бюро по реинтеграции связалось с другими государственными органами Молдавии, и после изучения видеоизображений и обмена информацией сообщаем, что рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Также власти Молдавии прокомментировали появившуюся в соцсетях видеозапись с камер наблюдения, которые показывают, что в результате взрыва был уничтожен вертолет. В Кишиневе заявили, что "военная техника на снимках не работает уже несколько лет". Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев