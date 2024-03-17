https://ria.ru/20240317/vzryv-1933711531.html

Украинские власти сообщили о повторном взрыве в Николаеве

Украинские власти сообщили о повторном взрыве в Николаеве - РИА Новости, 17.03.2024

Украинские власти сообщили о повторном взрыве в Николаеве

Повторный взрыв раздался в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:32

2024-03-17T15:32

2024-03-17T15:32

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Повторный взрыв раздался в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Ранее в воскресенье украинское агентство УНИАН сообщило о взрывах в Николаеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Еще один взрыв", — написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Сигнал воздушной тревоги в Николаевской области звучит с 14.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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