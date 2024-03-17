https://ria.ru/20240317/vzryv-1933698860.html

Украинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области

Украинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2024

Украинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области

Украинские войска обстреляли территорию детского сада в поселке Брилёвка Херсонской области, взрывом снаряда разбиты окна и посечены фасады, пострадавших нет,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:51

2024-03-17T14:51

2024-03-17T14:56

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию детского сада в поселке Брилёвка Херсонской области, взрывом снаряда разбиты окна и посечены фасады, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские террористы продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонщины. Около 14 часов был прилет вражеского боеприпаса на территории детского сада в поселке Брилёвка Алешкинского муниципального округа", - написал Сальдо. По его словам, взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета. "Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей. В зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады", - подчеркнул губернатор. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия