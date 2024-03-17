Украинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области
Сальдо: снаряд ВСУ взорвался на территории детсада в Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУкраинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области
Украинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию детского сада в поселке Брилёвка Херсонской области, взрывом снаряда разбиты окна и посечены фасады, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонщины. Около 14 часов был прилет вражеского боеприпаса на территории детского сада в поселке Брилёвка Алешкинского муниципального округа", - написал Сальдо.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУкраинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области
Украинский снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области
По его словам, взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета.
"Какое бы из них не было целью боевиков киевского режима — это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей. В зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады", - подчеркнул губернатор.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.