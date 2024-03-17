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Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию - РИА Новости, 17.03.2024
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18:37 17.03.2024
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Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию
Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию - РИА Новости, 17.03.2024
Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию
Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля доложить о работе по совершенствованию порядка выплат по обязательному госстрахованию,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:37
2024-03-17T18:37
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля доложить о работе по совершенствованию порядка выплат по обязательному госстрахованию, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с МВД России, Минфином России, ФСБ России и Росгвардией рассмотреть вопрос о внесении в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование порядка осуществления страховых выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья лицам, подлежащим такому страхованию", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2024 года.
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общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию

Силовые ведомства доложат Путину о выплатах по обязательному госстрахованию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля доложить о работе по совершенствованию порядка выплат по обязательному госстрахованию, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с МВД России, Минфином России, ФСБ России и Росгвардией рассмотреть вопрос о внесении в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование порядка осуществления страховых выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья лицам, подлежащим такому страхованию", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2024 года.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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