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Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию

Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию - РИА Новости, 17.03.2024

Путину доложат о выплатах по обязательному госстрахованию

Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля доложить о работе по совершенствованию порядка выплат по обязательному госстрахованию,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:37

2024-03-17T18:37

2024-03-17T18:37

общество

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля доложить о работе по совершенствованию порядка выплат по обязательному госстрахованию, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с МВД России, Минфином России, ФСБ России и Росгвардией рассмотреть вопрос о внесении в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование порядка осуществления страховых выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья лицам, подлежащим такому страхованию", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20240226/putin-1929620423.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)