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"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине
Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:31
2024-03-17T12:31
2024-03-17T12:31
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в видео, опубликованном в социальной сети Х."Если администрация Байдена избавилась от Виктории Нуланд <…>, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что, финансируя киевский режим, США рассчитывали запугать Россию. Однако этого не случилось, а продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большим разрушениям на Украине, добавил он. По этой причине он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов."Надеюсь, Украина поймет, что, продолжая этот конфликт, она лишается будущего, и примет, вероятно, приемлемые условия капитуляции, предложенные Россией, которая положит конец этому конфликту", — резюмировал эксперт.Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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в мире, сша, украина, россия, виктория нуланд, скотт риттер
В мире, США, Украина, Россия, Виктория Нуланд, Скотт Риттер
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине
Экс-разведчик Риттер: США ищут варианты выхода из украинского конфликта