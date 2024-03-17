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"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине - РИА Новости, 17.03.2024
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12:31 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vykhod-1933657610.html
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине - РИА Новости, 17.03.2024
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине
Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:31
2024-03-17T12:31
в мире
сша
украина
россия
виктория нуланд
скотт риттер
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в видео, опубликованном в социальной сети Х."Если администрация Байдена избавилась от Виктории Нуланд &lt;…&gt;, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что, финансируя киевский режим, США рассчитывали запугать Россию. Однако этого не случилось, а продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большим разрушениям на Украине, добавил он. По этой причине он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов."Надеюсь, Украина поймет, что, продолжая этот конфликт, она лишается будущего, и примет, вероятно, приемлемые условия капитуляции, предложенные Россией, которая положит конец этому конфликту", — резюмировал эксперт.Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html
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в мире, сша, украина, россия, виктория нуланд, скотт риттер
В мире, США, Украина, Россия, Виктория Нуланд, Скотт Риттер
"Ищут способ": разведчик назвал следующий шаг США по Украине

Экс-разведчик Риттер: США ищут варианты выхода из украинского конфликта

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Правительство США пытается выйти из конфликта на Украине, о чем свидетельствует недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в видео, опубликованном в социальной сети Х.
"Если администрация Байдена избавилась от Виктории Нуланд <…>, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта", — отметил он.
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Риттер также подчеркнул, что, финансируя киевский режим, США рассчитывали запугать Россию. Однако этого не случилось, а продолжающаяся финансовая поддержка приведет к еще большим разрушениям на Украине, добавил он. По этой причине он призвал конгресс не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов.
"Надеюсь, Украина поймет, что, продолжая этот конфликт, она лишается будущего, и примет, вероятно, приемлемые условия капитуляции, предложенные Россией, которая положит конец этому конфликту", — резюмировал эксперт.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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В миреСШАУкраинаРоссияВиктория НуландСкотт Риттер
 
 
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