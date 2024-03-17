https://ria.ru/20240317/vybory-1933840369.html
Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Смоленской области с 85,98% голосов после обработки 7,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:48
2024-03-17T23:48
2024-03-17T23:52
выборы президента россии — 2024
политика
смоленская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d02411eeeedec243b0bd0baf763b7654.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Смоленской области с 85,98% голосов после обработки 7,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,98% голосов, у Николая Харитонова 5,43%, Леонида Слуцкого – 3,96%, Владислава Даванкова – 3,29%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804919_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5016a2dfc320fe907aa4eab160d4033c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, смоленская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Смоленская область, Россия
Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов
Путин лидирует в Смоленской области с 85,98% голосов по данным 7,34% протоколов