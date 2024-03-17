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Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах в Смоленской области с 85,98 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Смоленской области с 85,98% голосов после обработки 7,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:48

2024-03-17T23:48

2024-03-17T23:52

выборы президента россии — 2024

политика

смоленская область

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Смоленской области с 85,98% голосов после обработки 7,34% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,98% голосов, у Николая Харитонова 5,43%, Леонида Слуцкого – 3,96%, Владислава Даванкова – 3,29%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, смоленская область, россия