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Филимонов: Вологодчина, предварительно, поставила рекорд по явке на выборах

Филимонов: Вологодчина, предварительно, поставила рекорд по явке на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Филимонов: Вологодчина, предварительно, поставила рекорд по явке на выборах

Явка на выборах на территории Вологодской области, по предварительным данным, стала исторически рекордной, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:36

2024-03-17T23:36

2024-03-17T23:36

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах на территории Вологодской области, по предварительным данным, стала исторически рекордной, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов."По предварительным данным избиркома, мы можем сказать, что по явке Вологодская область поставила исторический рекорд. Мы уверенно преодолели отметку в 70% явки избирателей", - сообщил Филимонов, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.Там отметили, что в Вологодской области работали 917 УИКов. Также можно было впервые воспользоваться процедурой дистанционного электронного голосования. В случае показаний по здоровью можно было заранее подать заявление о надомном голосовании. В этих случаях члены участковых избирательных комиссий выезжали на дом для того, чтобы позволить жителям отдать свой голос за кандидата в соответствии с конституционными правами."Я хочу поблагодарить наш народ, дорогих вологжан, за сплоченность, потому что сегодняшние выборы - это голосование за будущее нашей страны, наших детей, это голосование за победу. Огромное спасибо лично от меня и от всей моей команды. Также благодарю областную избирательную комиссию. Это большая, системная, важная работа областной избирательной комиссии, членов УИКов, ТИКов, которые несут на себе основную нагрузку в этот период", - сказал Филимонов.Он добавил, что на территории Вологодской области грубых нарушений не было зафиксировано. Все прошло в штатном режиме. Кроме того, глава региона поблагодарил команду правительства Вологодской области, которая помогла провести выборы.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов