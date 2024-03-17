https://ria.ru/20240317/vybory-1933834237.html

Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области

Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области - РИА Новости, 17.03.2024

Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области

Украина осуществляла массовые рассылки на телефоны жителей Херсонской области с угрозами и мошенническими предупреждениями, пытаясь помешать гражданам прийти на РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:25

2024-03-17T23:25

2024-03-17T23:25

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар — РИА Новости. Украина осуществляла массовые рассылки на телефоны жителей Херсонской области с угрозами и мошенническими предупреждениями, пытаясь помешать гражданам прийти на избирательные участки, сообщил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Все эти обстрелы, всё это психологическое давление, ведь не только обстрелами пытаются сбить людей. Еще очень большое влияние пытаются оказать через коммуникации, через телефоны. В телефоны массово сбрасывались сегодня в некоторых населенных пунктах, в Складовске и в Каховке массово сбрасывали сообщения - одни сообщения с угрозами, другие сообщения "с добром", типа - "предупреждаем, что вы не ходите (на выборы), потому что сами же русские могут взорвать участок для того, чтобы потом показать, что это сделала Украина", - заявил журналистам Сальдо. Но даже такие изощренные психологические манипуляции не сработали, отметил губернатор. "Люди всё равно шли и голосовали, и показатель - это цифры. Ведь математика всё равно превыше всего. Цифры показывают - явка высокая", - подчеркнул Сальдо. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщал ЦИК РФ. Явка в регионе составила 83,87%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240315/udar-1933306735.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо