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Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:19 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933832794.html
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,30% голосов после обработки 59,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:19
2024-03-17T23:19
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
владислав даванков
вологодская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,30% голосов после обработки 59,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,30%, Владислав Даванков – 6,52%, Николай Харитонов – 6,34%, Леонид Слуцкий – 5,77%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, вологодская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Вологодская область
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области

Путин лидирует на выборах в Вологодской области по данным 59,48% голосов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,30% голосов после обработки 59,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,30%, Владислав Даванков – 6,52%, Николай Харитонов – 6,34%, Леонид Слуцкий – 5,77%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинВладислав ДаванковВологодская область
 
 
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