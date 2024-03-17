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Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,30% голосов после обработки 59,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:19
2024-03-17T23:19
2024-03-17T23:19
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
владислав даванков
вологодская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,30% голосов после обработки 59,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,30%, Владислав Даванков – 6,52%, Николай Харитонов – 6,34%, Леонид Слуцкий – 5,77%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, вологодская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Вологодская область
Путин предварительно лидирует на выборах в Вологодской области
Путин лидирует на выборах в Вологодской области по данным 59,48% голосов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Вологодской области с 79,30% голосов после обработки 59,48% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 79,30%, Владислав Даванков – 6,52%, Николай Харитонов – 6,34%, Леонид Слуцкий – 5,77%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.