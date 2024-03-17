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Депутат Госдумы рассказал, почему решил голосовать на выборах в Авдеевке - РИА Новости, 17.03.2024
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https://ria.ru/20240317/vybory-1933830385.html
Депутат Госдумы рассказал, почему решил голосовать на выборах в Авдеевке
Депутат Госдумы рассказал, почему решил голосовать на выборах в Авдеевке - РИА Новости, 17.03.2024
Депутат Госдумы рассказал, почему решил голосовать на выборах в Авдеевке
Депутат Госдумы Зураб Макиев рассказал, как принял участие в голосовании на выборах президента России на выездном участке в Авдеевке, и назвал жителей... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:07
2024-03-17T23:07
выборы президента россии — 2024
авдеевка
россия
единая россия
донецкая народная республика
политика
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Зураб Макиев рассказал, как принял участие в голосовании на выборах президента России на выездном участке в Авдеевке, и назвал жителей освобожденного города истинными патриотами. Макиев является депутатом Госдумы по списку "Единой России", во фракции он отвечает за связи партии с ДНР. "То, что я принял решение там голосовать... Когда мы посещали Авдеевку, для того чтобы люди увидели и поверили в саму систему избирательную, они должны видеть пример. И когда они видят, что мы приехали и голосуем наравне с ними, для них это тоже такой заряд, и мы зарядились от них", - рассказал Макиев журналистам. По мнению депутата, жители освобожденной Авдеевки решением остаться в городе доказали свою любовь к России. "Они - истинные патриоты и те люди, которые любят Родину. У них же была возможность уйти на ту сторону. Но они остались и дождались, когда наши военные вернули их домой", - пояснил Макиев. Ранее о том как жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования в прифронтовом городе депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко. По данным Прокопенко, из 1442 оставшихся в городе жителей 1339 удалось успешно проголосовать. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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авдеевка, россия, единая россия, донецкая народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Авдеевка, Россия, Единая Россия, Донецкая Народная Республика, Политика
Депутат Госдумы рассказал, почему решил голосовать на выборах в Авдеевке

Депутат Макиев проголосовал на выборах в Авдеевке, чтобы показать пример

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Зураб Макиев рассказал, как принял участие в голосовании на выборах президента России на выездном участке в Авдеевке, и назвал жителей освобожденного города истинными патриотами.
Макиев является депутатом Госдумы по списку "Единой России", во фракции он отвечает за связи партии с ДНР.
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"То, что я принял решение там голосовать... Когда мы посещали Авдеевку, для того чтобы люди увидели и поверили в саму систему избирательную, они должны видеть пример. И когда они видят, что мы приехали и голосуем наравне с ними, для них это тоже такой заряд, и мы зарядились от них", - рассказал Макиев журналистам.
По мнению депутата, жители освобожденной Авдеевки решением остаться в городе доказали свою любовь к России.
"Они - истинные патриоты и те люди, которые любят Родину. У них же была возможность уйти на ту сторону. Но они остались и дождались, когда наши военные вернули их домой", - пояснил Макиев.
Ранее о том как жители Авдеевки массово голосовали на выборах президента России, несмотря на опасность обстрелов, рассказал журналистам участвовавший в организации голосования в прифронтовом городе депутат народного совета ДНР Сергей Порокопенко. По данным Прокопенко, из 1442 оставшихся в городе жителей 1339 удалось успешно проголосовать.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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Выборы президента России — 2024АвдеевкаРоссияЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаПолитика
 
 
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