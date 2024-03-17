https://ria.ru/20240317/vybory-1933828129.html

МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми

МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми - РИА Новости, 17.03.2024

МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми". РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:53

2024-03-17T22:53

2024-03-17T22:53

выборы президента россии — 2024

россия

дэвид кэмерон

мид германии

обсе

мария захарова

великобритания

украина

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми". "В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ. Так не выглядят свободные и справедливые выборы", - написал министр в соцсети X. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор. МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы". Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.

https://ria.ru/20240317/pobeda-1933825515.html

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россия, дэвид кэмерон, мид германии, обсе, мария захарова, великобритания, украина, владимир путин