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МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми - РИА Новости, 17.03.2024
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:53
2024-03-17T22:53
2024-03-17T22:53
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми". "В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ. Так не выглядят свободные и справедливые выборы", - написал министр в соцсети X. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор. МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы". Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.
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Выборы президента России — 2024, Россия, Дэвид Кэмерон, МИД Германии, ОБСЕ, Мария Захарова, Великобритания, Украина, Владимир Путин
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми
Дэвид Кэмерон: выборы в России — несвободные и несправедливые