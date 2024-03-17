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МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:53 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933828129.html
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми - РИА Новости, 17.03.2024
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:53
2024-03-17T22:53
выборы президента россии — 2024
россия
дэвид кэмерон
мид германии
обсе
мария захарова
великобритания
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми". "В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ. Так не выглядят свободные и справедливые выборы", - написал министр в соцсети X. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор. МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы". Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.
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россия, дэвид кэмерон, мид германии, обсе, мария захарова, великобритания, украина, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Дэвид Кэмерон, МИД Германии, ОБСЕ, Мария Захарова, Великобритания, Украина, Владимир Путин
МИД Великобритании назвал выборы в России несвободными и несправедливыми

Дэвид Кэмерон: выборы в России — несвободные и несправедливые

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента РФ "несвободными и несправедливыми".
«
"В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ. Так не выглядят свободные и справедливые выборы", - написал министр в соцсети X.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор. МИД ФРГ ранее заявило, что "выборы в России "не свободны и не справедливы".
Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, после обработки 40% протоколов Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Володин поздравил Путина с победой на выборах
Вчера, 22:43
 
Выборы президента России — 2024РоссияДэвид КэмеронМИД ГерманииОБСЕМария ЗахароваВеликобританияУкраинаВладимир Путин
 
 
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