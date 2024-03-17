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На выборах президента России в Таиланде проголосовали 8,3 тысячи человек - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:53 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933827941.html
На выборах президента России в Таиланде проголосовали 8,3 тысячи человек
На выборах президента России в Таиланде проголосовали 8,3 тысячи человек - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента России в Таиланде проголосовали 8,3 тысячи человек
На таиландском острове Пхукет за три дня на выборах президента России проголосовали более 4,5 тысячи граждан РФ, а на бангкокском избирательном участке,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:53
2024-03-17T22:53
выборы президента россии — 2024
россия
владимир соснов
таиланд
политика
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ПХУКЕТ (Таиланд), 17 мар – РИА Новости. На таиландском острове Пхукет за три дня на выборах президента России проголосовали более 4,5 тысячи граждан РФ, а на бангкокском избирательном участке, работавшем в посольстве России в Таиланде, непосредственно на участке в Бангкоке и на выездных голосованиях в голосовании приняли участие более 3 700 россиян, сообщили РИА Новости в двух участковых избирательных комиссиях, действовавших в Таиланде. "Мы подсчитали количество проголосовавших на выборах россиян. Только за один сегодняшний день проголосовали 2 415 человек, а за три дня – 4 570 человек", - сообщил генеральный консул РФ в городе Пхукет и председатель пхукетской участковой избирательной комиссии Владимир Соснов. На Пхукете голосование проходило три дня. Избирательный участок располагался в здании генерального консульства РФ. К середине дня в воскресенье у здания образовалась очередь из желающих проголосовать россиян длиной почти в километр. Очередь очень медленно уменьшалась, так как к ней весь день присоединялись новые граждане России, как живущие и работающие на таиландском острове, так и туристы, прибывшие на отдых. Избирательный участок, расположенный на территории российского посольства в Бангкоке, провел выездные голосования на острове Самуи в пятницу и в курортном городе Паттайя в субботу, а в воскресенье голосование проходило в Бангкоке. По данным участковой избирательной комиссии Бангкока, общее количество россиян, проголосовавших на острове Самуи, в Паттайе и в здании посольства РФ в таиландской столице, составило более 3 700 человек. Очереди на избирательные участки были отмечены в Паттайе в субботу и в Бангкоке в пятницу. Таким образом, в Таиланде в выборах президента России всего приняли участие более 8 300 российских граждан.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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россия, владимир соснов, таиланд, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Соснов, Таиланд, Политика
На выборах президента России в Таиланде проголосовали 8,3 тысячи человек

На выборах президента РФ в Таиланде за 3 дня проголосовали 8,3 тысячи человек

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Читать ria.ru в
ПХУКЕТ (Таиланд), 17 мар – РИА Новости. На таиландском острове Пхукет за три дня на выборах президента России проголосовали более 4,5 тысячи граждан РФ, а на бангкокском избирательном участке, работавшем в посольстве России в Таиланде, непосредственно на участке в Бангкоке и на выездных голосованиях в голосовании приняли участие более 3 700 россиян, сообщили РИА Новости в двух участковых избирательных комиссиях, действовавших в Таиланде.
"Мы подсчитали количество проголосовавших на выборах россиян. Только за один сегодняшний день проголосовали 2 415 человек, а за три дня – 4 570 человек", - сообщил генеральный консул РФ в городе Пхукет и председатель пхукетской участковой избирательной комиссии Владимир Соснов.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
На Пхукете голосование проходило три дня. Избирательный участок располагался в здании генерального консульства РФ. К середине дня в воскресенье у здания образовалась очередь из желающих проголосовать россиян длиной почти в километр. Очередь очень медленно уменьшалась, так как к ней весь день присоединялись новые граждане России, как живущие и работающие на таиландском острове, так и туристы, прибывшие на отдых.
Избирательный участок, расположенный на территории российского посольства в Бангкоке, провел выездные голосования на острове Самуи в пятницу и в курортном городе Паттайя в субботу, а в воскресенье голосование проходило в Бангкоке.
По данным участковой избирательной комиссии Бангкока, общее количество россиян, проголосовавших на острове Самуи, в Паттайе и в здании посольства РФ в таиландской столице, составило более 3 700 человек. Очереди на избирательные участки были отмечены в Паттайе в субботу и в Бангкоке в пятницу.
Таким образом, в Таиланде в выборах президента России всего приняли участие более 8 300 российских граждан.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир СосновТаиландПолитика
 
 
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