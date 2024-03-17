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Путин побеждает на выборах на Сахалине с 86,37 процента голосов
Путин побеждает на выборах на Сахалине с 86,37 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах на Сахалине с 86,37 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней на выборах президента РФ в Сахалинской области набирает 86,37% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:40
2024-03-17T22:40
2024-03-17T22:48
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней на выборах президента РФ в Сахалинской области набирает 86,37% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней на Сахалине Владимир Путин набрал 86,37% голосов, на втором месте получивший 4,61% голосов Николай Харитонов, третье у Владислава Даванкова (3,85% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,25%).
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, сахалин, сахалинская область, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Сахалин, Сахалинская область, Владислав Даванков
Путин побеждает на выборах на Сахалине с 86,37 процента голосов
ЦИК РФ: Путин побеждает на выборах президента на Сахалине с 86,37% голосов