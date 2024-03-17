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Путин по первым данным лидирует на выборах в Калининградской области
Путин по первым данным лидирует на выборах в Калининградской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах в Калининградской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калининградской области с 83,86% голосов после обработки 2,40% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:32
2024-03-17T22:32
2024-03-17T22:38
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калининградской области с 83,86% голосов после обработки 2,40% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно первым данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,86% голосов, Владислав Даванков - 5,75% голосов, Леонид Слуцкий - 4,26% голосов, Николай Харитонов - 4,04% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Путин по первым данным лидирует на выборах в Калининградской области
Путин лидирует на выборах в Калининградской области по данным 2,4% голосов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калининградской области с 83,86% голосов после обработки 2,40% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно первым данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,86% голосов, Владислав Даванков - 5,75% голосов, Леонид Слуцкий - 4,26% голосов, Николай Харитонов - 4,04% голосов.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.