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Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:28 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933819612.html
Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России
Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России
Российский лидер Владимир Путин стал символом объединения страны, которая сейчас защищает свои границы, большое количество голосов в пользу политика не вызывает РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:28
2024-03-17T22:28
выборы президента россии — 2024
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин стал символом объединения страны, которая сейчас защищает свои границы, большое количество голосов в пользу политика не вызывает удивления, заявил РИА Новости международный наблюдатель из США, политолог и журналист Калеб Мопин. "Президент России стал чем-то большим, чем просто политическая фигура. Он олицетворяет судьбу страны… Поэтому мы не должны удивляться, что он получил так много голосов", - сказал наблюдатель. По его словам, именно Путин стал тем лидером, который помог России справиться с катастрофическими последствиями распада СССР. "Теперь страна вынуждена защищать свои границы в Луганске и Донецке. Он стал своего рода символом объединения страны", - добавил собеседник агентства. При этом он усомнился в том, что отношения России и США могут как-либо измениться после проведения выборов президента России. "США особенно не хотели, чтобы эти выборы состоялись. Они очень не хотят, чтобы было известно сколько поддержки имеет российский президент. С самого начала они пытались дискредитировать выборы", - добавил Мопин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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россия, сша, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Владимир Путин
Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения России

Наблюдатель из США назвал Путина символом объединения РФ, защищающей границы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин стал символом объединения страны, которая сейчас защищает свои границы, большое количество голосов в пользу политика не вызывает удивления, заявил РИА Новости международный наблюдатель из США, политолог и журналист Калеб Мопин.
"Президент России стал чем-то большим, чем просто политическая фигура. Он олицетворяет судьбу страны… Поэтому мы не должны удивляться, что он получил так много голосов", - сказал наблюдатель.
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По его словам, именно Путин стал тем лидером, который помог России справиться с катастрофическими последствиями распада СССР.
"Теперь страна вынуждена защищать свои границы в Луганске и Донецке. Он стал своего рода символом объединения страны", - добавил собеседник агентства.
При этом он усомнился в том, что отношения России и США могут как-либо измениться после проведения выборов президента России.
"США особенно не хотели, чтобы эти выборы состоялись. Они очень не хотят, чтобы было известно сколько поддержки имеет российский президент. С самого начала они пытались дискредитировать выборы", - добавил Мопин.
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Выборы президента России — 2024РоссияСШАВладимир Путин
 
 
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