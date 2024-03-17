https://ria.ru/20240317/vybory-1933818383.html
Голосование на выборах президента России на Кубе попало на видео
Голосование на выборах президента России на Кубе попало на видео - РИА Новости, 17.03.2024
Голосование на выборах президента России на Кубе попало на видео
Участки для голосования на Кубе открылись в посольстве в Гаване, а также в отелях курортного Варадеро, выборы президента там проходят без инцидентов, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
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МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на Кубе открылись в посольстве в Гаване, а также в отелях курортного Варадеро, выборы президента там проходят без инцидентов, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. "Сегодня в 8 утра открылся избирательный участок непосредственно в посольстве, в здании посольства России на Кубе. И сейчас, в это же время, открыты пункты временного голосования в Варадеро, где работают наши комиссии, чтобы дать возможность туристам проголосовать. Мы ожидаем, что здесь проголосуют около 2000 человек", - рассказала Мгеладзе. На видео с одного из участков в Варадеро, которым с РИА Новости поделилась отдыхающая россиянка, десятки человек в очередях и помещениях ожидают возможности отдать свой голос. По словам Мгеладзе, точное число участников голосования будет известно после подсчета голосов. Ранее на Кубе прошло предварительное голосование в 10 городах, где компактно проживают наши соотечественники. С 6 по 11 марта проголосовали около 120 человек, проживающих на острове. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Россияне голосуют на выборах президента в Варадеро на Кубе
Выборы президента РФ на Кубе
2024-03-17T22:23
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в мире, куба, варадеро, гавана, совет федерации рф
В мире, Куба, Варадеро, Гавана, Совет Федерации РФ
Голосование на выборах президента России на Кубе попало на видео
Голосование на выборах президента РФ на Кубе попало на видео
МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Участки для голосования на Кубе открылись в посольстве в Гаване, а также в отелях курортного Варадеро, выборы президента там проходят без инцидентов, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
"Сегодня в 8 утра открылся избирательный участок непосредственно в посольстве, в здании посольства России на Кубе. И сейчас, в это же время, открыты пункты временного голосования в Варадеро, где работают наши комиссии, чтобы дать возможность туристам проголосовать. Мы ожидаем, что здесь проголосуют около 2000 человек", - рассказала Мгеладзе.
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На видео с одного из участков в Варадеро, которым с РИА Новости поделилась отдыхающая россиянка, десятки человек в очередях и помещениях ожидают возможности отдать свой голос.
По словам Мгеладзе, точное число участников голосования будет известно после подсчета голосов. Ранее на Кубе прошло предварительное голосование в 10 городах, где компактно проживают наши соотечественники. С 6 по 11 марта проголосовали около 120 человек, проживающих на острове.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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