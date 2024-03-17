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Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать
Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать - РИА Новости, 17.03.2024
Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать
Граждане, находящиеся на избирательном участке в посольстве России в Польше на 20.00 (22.00 мск) смогут проголосовать, сообщил РИА Новости посол России в Польше РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:09
2024-03-17T22:09
2024-03-17T22:09
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ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, находящиеся на избирательном участке в посольстве России в Польше на 20.00 (22.00 мск) смогут проголосовать, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. В воскресенье в Варшаве наблюдалась очередь из желающих проголосовать. В отдельные моменты она достигала 400 человек. "В соответствии с существующим порядком, в 20.00 участок закрывается. Но кто уже находится на участке, смогут проголосовать, несмотря на то, сколько это займет времени", - сказал посол. На территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах России в Гданьске, Кракове и Познани.
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в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев
Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать
Посол Андреев: находящиеся на участке в посольстве в 20.00 смогут проголосовать
ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, находящиеся на избирательном участке в посольстве России в Польше на 20.00 (22.00 мск) смогут проголосовать, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
В воскресенье в Варшаве наблюдалась очередь из желающих проголосовать. В отдельные моменты она достигала 400 человек.
"В соответствии с существующим порядком, в 20.00 участок закрывается. Но кто уже находится на участке, смогут проголосовать, несмотря на то, сколько это займет времени", - сказал посол.
На территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах России в Гданьске, Кракове и Познани.
Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось