https://ria.ru/20240317/vybory-1933813870.html

Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать

Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать - РИА Новости, 17.03.2024

Российский посол в Польше рассказал, кто еще успеет проголосовать

Граждане, находящиеся на избирательном участке в посольстве России в Польше на 20.00 (22.00 мск) смогут проголосовать, сообщил РИА Новости посол России в Польше РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:09

2024-03-17T22:09

2024-03-17T22:09

в мире

польша

россия

варшава

сергей андреев

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ВАРШАВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, находящиеся на избирательном участке в посольстве России в Польше на 20.00 (22.00 мск) смогут проголосовать, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев. В воскресенье в Варшаве наблюдалась очередь из желающих проголосовать. В отдельные моменты она достигала 400 человек. "В соответствии с существующим порядком, в 20.00 участок закрывается. Но кто уже находится на участке, смогут проголосовать, несмотря на то, сколько это займет времени", - сказал посол. На территории Польши создано четыре избирательных участка: в посольстве России в Варшаве, генконсульствах России в Гданьске, Кракове и Познани.

https://ria.ru/20240317/kishinev-1933666913.html

польша

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в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев