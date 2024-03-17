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Путин лидирует на выборах президента в Ингушетии по первым данным ЦИК
Путин лидирует на выборах президента в Ингушетии по первым данным ЦИК - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Ингушетии по первым данным ЦИК
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ингушетия с 91,16% голосов после обработки 4,23% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ингушетия с 91,16% голосов после обработки 4,23% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 91,16% голосов, Владислав Даванков – 2,51%, Николай Харитонов – 2,42%, Леонид Слуцкий – 1,68%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Путин лидирует на выборах президента в Ингушетии по первым данным ЦИК
Путин лидирует на выборах в Ингушетии с 91,1% голосов по данным 4,23% протоколов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ингушетия с 91,16% голосов после обработки 4,23% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 91,16% голосов, Владислав Даванков – 2,51%, Николай Харитонов – 2,42%, Леонид Слуцкий – 1,68%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.