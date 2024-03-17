https://ria.ru/20240317/vybory-1933808760.html

Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России

Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России - РИА Новости, 17.03.2024

Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России

Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:56

2024-03-17T21:56

2024-03-17T21:56

политика

россия

севастополь

москва

екатерина алтабаева

николай булаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. "Для нас всех это очень большое событие. Несмотря на сложные политические условия в мире Россия на высочайшем уровне провела выборы президента. Для нас – севастопольцев и крымчан это вдвойне важно , поскольку 16 и 18 марта исполнилось 10 лет исторического референдума и затем подписание договора возвращении Севастополя и Крыма в состав великой страны – Российской Федерации", - сказала Алтабаева. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933807090.html

россия

севастополь

москва

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политика, россия, севастополь, москва, екатерина алтабаева, николай булаев