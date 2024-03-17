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Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России - РИА Новости, 17.03.2024
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21:56 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933808760.html
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России - РИА Новости, 17.03.2024
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России
Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
политика
россия
севастополь
москва
екатерина алтабаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. "Для нас всех это очень большое событие. Несмотря на сложные политические условия в мире Россия на высочайшем уровне провела выборы президента. Для нас – севастопольцев и крымчан это вдвойне важно , поскольку 16 и 18 марта исполнилось 10 лет исторического референдума и затем подписание договора возвращении Севастополя и Крыма в состав великой страны – Российской Федерации", - сказала Алтабаева. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, севастополь, москва, екатерина алтабаева, николай булаев
Политика, Россия, Севастополь, Москва, Екатерина Алтабаева, Николай Булаев
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России

Сенатор Алтабаева: выборы в России прошли на высочайшем уровне

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
"Для нас всех это очень большое событие. Несмотря на сложные политические условия в мире Россия на высочайшем уровне провела выборы президента. Для нас – севастопольцев и крымчан это вдвойне важно , поскольку 16 и 18 марта исполнилось 10 лет исторического референдума и затем подписание договора возвращении Севастополя и Крыма в состав великой страны – Российской Федерации", - сказала Алтабаева.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Вчера, 21:52
 
ПолитикаРоссияСевастопольМоскваЕкатерина АлтабаеваНиколай Булаев
 
 
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