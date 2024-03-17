https://ria.ru/20240317/vybory-1933808760.html
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России - РИА Новости, 17.03.2024
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России
Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
политика
россия
севастополь
москва
екатерина алтабаева
николай булаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_b86727953f7404fb3405df13da4cde88.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России проведены на высочайшем уровне в сложных политических условиях, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев. "Для нас всех это очень большое событие. Несмотря на сложные политические условия в мире Россия на высочайшем уровне провела выборы президента. Для нас – севастопольцев и крымчан это вдвойне важно , поскольку 16 и 18 марта исполнилось 10 лет исторического референдума и затем подписание договора возвращении Севастополя и Крыма в состав великой страны – Российской Федерации", - сказала Алтабаева. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933807090.html
россия
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ff72373440b84689b9bd8d5d2b046659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, севастополь, москва, екатерина алтабаева, николай булаев
Политика, Россия, Севастополь, Москва, Екатерина Алтабаева, Николай Булаев
Сенатор от Севастополя оценила, как прошли выборы президента в России
Сенатор Алтабаева: выборы в России прошли на высочайшем уровне