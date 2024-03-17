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Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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21:55 17.03.2024
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Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах
Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:55
2024-03-17T21:55
политика
россия
александр горовой
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов, заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой. "Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал он в информцентре ЦИК. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, александр горовой, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Политика, Россия, Александр Горовой, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах

Горовой: МВД не выявило нарушений избирательного законодательства на выборах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России
Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов, заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой.
"Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал он в информцентре ЦИК.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
ПолитикаРоссияАлександр ГоровойЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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