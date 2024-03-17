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Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах

Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах

Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:55

2024-03-17T21:55

2024-03-17T21:55

политика

россия

александр горовой

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов, заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой. "Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал он в информцентре ЦИК. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

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политика, россия, александр горовой, леонид слуцкий (политик), николай харитонов