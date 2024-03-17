https://ria.ru/20240317/vybory-1933808499.html
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах
Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:55
2024-03-17T21:55
2024-03-17T21:55
политика
россия
александр горовой
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933800993_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_173dfa842bd7b66c7bd286cefcb53b20.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов, заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой. "Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал он в информцентре ЦИК. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933800993_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9a3be1a52196ab1cb5fd83ee5afc495e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр горовой, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Политика, Россия, Александр Горовой, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Замглавы МВД сделал заявление о нарушении законодательства на выборах
Горовой: МВД не выявило нарушений избирательного законодательства на выборах
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел на выборах президента РФ не выявило нарушений избирательного законодательства, которые могли бы напрямую повлиять на итоги выборов, заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой.
"Нарушений избирательного законодательства, которые бы впрямую могли бы повлиять на итоги выборов на конкретных участковых избирательных комиссиях, сотрудниками органов внутренних дел не выявлено", - сказал он в информцентре ЦИК.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.